Соседи против Джорджа Мартина: почему писатель остался без замка

Всемирно известный автор "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин получил запрет на возведение библиотеки у себя на заднем дворе.

Дело в том, что по проекту библиотека должна в будущем выглядеть, как старинный замок. И соседи испугались, что в район хлынут туристы со всего мира, прознавшие о такой достопримечательности.

Власти же вынесли запретительный вердикт на основании того, что по проекту хранилище знаний получится выше установленных законодательством норм.