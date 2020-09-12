Голосовые помощники или шпионы: почему они нас слушают

Наверняка у многих была ситуация, когда вдруг ни с того, ни с сего начинал работать голосовой помощник. Это происходило потому, что искусственный интеллект распознавал определённую комбинацию слов. Создатели голосовых помощников говорят, что это "баг". Однако не называют ни причину, ни сроки его устранения.