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Голосовые помощники или шпионы: почему они нас слушают

Наверняка у многих была ситуация, когда вдруг ни с того, ни с сего начинал работать голосовой помощник. Это происходило потому, что искусственный интеллект распознавал определённую комбинацию слов. Создатели голосовых помощников говорят, что это "баг". Однако не называют ни причину, ни сроки его устранения.

"У каждого владельца смартфона был такой опыт, когда упоминаешь в разговоре какое-то специфическое понятие и моментально получаешь на него контекстную рекламу. Внятного объяснения, почему это происходит так часто, со стороны разработчиков так до сих пор нет", — отмечает специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

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