Врач ортопед-травматолог Константин Терновой объяснил, что лёгкая открытая летняя обувь непригодна к носке осенью. Осенняя обувь должна защищать и согревать ноги. С последним, по словам медика, переусердствовать тоже не нужно. Зимняя обувь для осени также непригодна, как и летняя.

"Держать ноги надо в сухой обуви, обувь должна быть по сезону: непромокаемая и не короткая. Никакие тканевые кроссовки ноги не защитят. Если у солдата в окопе на ночь оставались ноги в мокрой обуви, к утру можно было иногда ставить вопрос об ампутации стопы. В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия — оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли", — предостерег Константин Терновой.

"Осенняя обувь — не зимняя, не надо сразу надевать сапоги, чтобы нога не прела. Иначе ноги будут пахнуть к концу дня, обувь, стельки начнут портиться. Хорошая идея — сменная обувь, чтобы нога не перегревалась в офисе", — напомнил врач.