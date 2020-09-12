Искусственный интеллект всё больше интегрируется в нашу жизнь как в повседневную, так и профессиональную. Поэтому всё чаще становится вопрос — сможет ли он заменить, к примеру, программистов. Эксперты говорят, что нет. Более того, самые сложные вопросы по-прежнему смогут решать только люди.
"Но в целом наша работа вряд ли станет проще. Программные системы усложняются, растут объемы обработки данных. Скоро неизбежно настанет период, когда объемы обрабатываемых данных начнут превышать доступные мощности. И пока разработка нового "железа" будет догонять, программистам придется оптимизировать ПО, чтобы сделать его более эффективным и менее требовательным, — это долгая и большая работа", — пояснил руководитель отдела разработки SearchInform Дмитрий Гацура.
МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.