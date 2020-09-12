Искусственный интеллект против программистов: кто победит

Искусственный интеллект всё больше интегрируется в нашу жизнь как в повседневную, так и профессиональную. Поэтому всё чаще становится вопрос — сможет ли он заменить, к примеру, программистов. Эксперты говорят, что нет. Более того, самые сложные вопросы по-прежнему смогут решать только люди.