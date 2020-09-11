Американский актёр и кинопродюсер, член Политсовета партии "За правду" Стивен Сигал возглавил федеральный экологический проект, направленный в том числе и на сохранение озера Байкал. Что это? Попытка решения реальных экологических проблем или PR?

Ситуацию прокомментировал представитель экологической платформы "Российские Зелёные" Сергей Шахматов.

"Насколько я понял, он возглавил не федеральный проект, а партийный проект новой партии. Федеральный, который входит в национальный проект "Экология", Стивен Сигал не возглавлял.

Если партия готовится к выборам в Государственную Думу, то, возможно, поэтому она сейчас создаёт определённые инфоповоды и PR-конструкции. Я к Стивену Сигалу отношусь очень хорошо. Для американских кинокумиров это всё прекрасно. Если с помощью таких великих актёров удаётся привлечь дополнительное внимание к данному вопросу, то это хорошо.

Конечно, впечатляет тот факт, что знаменитому во всём мире человеку известно о проблемах Байкала. Самое главное, чтобы его не использовали в определённых политических конструкциях и в каком-нибудь непонятном PR ", — пояснил эксперт.