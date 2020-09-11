МВД подготовило новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД России приготовили документы, как будут проводить экзамены на водительские права.

"Практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств будет проходить исключительно в условиях дорожного движения. Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями проводиться не будет", — говорится в документе на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе немного изменили список ошибок и нарушений, за которые будут "начисляться" штрафные баллы.