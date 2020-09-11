Министерство просвещения заявило, что в этом учебном году все ученики младших классов обеспечены бесплатным питанием. И это на фоне прошлогодних 20%.

"Количество учащихся начальной школы, которые питались в школьной столовой, в предыдущие годы составляло 20%, сейчас это стопроцентный охват", — рассказали в Минпросвещения.

"Нам крайне важно вовлечь в эту деятельность общественные объединения и родительскую общественность. Необходимо прислушиваться к их замечаниям и комментариям, а полезные предложения брать в работу", — также добавили в министерстве.