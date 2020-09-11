Глава Республики Крым Сергей Аксёнов высказался о том, что Украина нарушила международные договорённости и лишила Крым воды. По его мнению, это преступление, за которое надо наказывать.
"Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека", — написал Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Политики стирают грань сатиры и реальности.