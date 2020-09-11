Михаил Гинзбург: лучший осенний овощ для похудения - тыква

Сейчас в средней полосе России созревает тыква. Именно этот овощ помогает сбросить лишние килограммы и сделать фигуру стройнее, заявил доктор медицинских наук.

"Мы все сейчас ищем пищу, которая должна быть вкусной, сытной и одновременно низкокалорийной. Таких продуктов не так много. Обычно все вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква — приятное исключение. Калорий в ней мало, а сытности благодаря волокнистой структуре в ней оказывается довольно много. Другими словами, если мы в питание вводим тыкву, то калорийность питания обычно снижается. Это бывает важно для похудения", — рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

На тыкве нельзя строить монодиету, считает эксперт. Потребление одного продукта поможет снизить вес, а эффект будет недолгим.