В преддверии Всемирного дня шоколада, который отмечается 13 сентября, в Роспотребнадзоре напомнили о допустимых нормах суточного потребления детьми и взрослыми этого сладкого продукта.
"Взрослый здоровый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием и не более двух раз в неделю. В умеренных количествах шоколад полезен — он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность. Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет", — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили, что чрезмерное потребление приводит к ожирению и существенно увеличивает риск возникновения страшной болезни - сахарного диабета.
"Важно помнить, что в состав шоколада входит большое количество сахара и жира, поэтому чрезмерное его потребление приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета. Детям до трех лет есть шоколад категорически не рекомендуется, так как никакой пользы он не принесет, а для неподготовленного желудка этот продукт слишком тяжелый. С пяти-шести лет рекомендуется до 20 граммов не более двух раз в неделю", — отметили в ведомстве.
Политики стирают грань сатиры и реальности.