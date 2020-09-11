В Роспотренадзоре рассказали сладкоежкам о допустимой дозе шоколада

В преддверии Всемирного дня шоколада, который отмечается 13 сентября, в Роспотребнадзоре напомнили о допустимых нормах суточного потребления детьми и взрослыми этого сладкого продукта.

"Взрослый здоровый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием и не более двух раз в неделю. В умеренных количествах шоколад полезен — он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность. Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет", — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что чрезмерное потребление приводит к ожирению и существенно увеличивает риск возникновения страшной болезни - сахарного диабета.