Игорь Коротченко: новое оружие – просто часть предвыборной гонки

Член общественного совета при Министерстве обороны Игорь Коротченко с недоверием относится к рассказам Дональда Трампа о создании оружия. Эксперт уверен, что это просто часть предвыборной гонки.