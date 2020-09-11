Член общественного совета при Министерстве обороны Игорь Коротченко с недоверием относится к рассказам Дональда Трампа о создании оружия. Эксперт уверен, что это просто часть предвыборной гонки.
Трамп делает залихватские, пустые заявления, не подтвержденные ни цифрами, ни фактами, ни реальными доказательствами. Относиться нам надо к этому спокойно — он ведет избирательную кампанию, пусть и рассказывает своим избирателям о "супер-пупер" оружии, которое есть у США", — сказал Коротченко.
Политики стирают грань сатиры и реальности.