Эндокринолог Комиссарова развеяла один из главных мифов о похудении

Утверждение, что можно набрать лишние килограммы от некоторых продуктов, ошибочно, толстеют от переедания, полагает эндокринолог.

"Картофель является первым в списке "запрещённых" продуктов, а его калорийность на 100 граммов всего 80 калорий. Он имеет высокую пищевую ценность и содержит калий и витамин C. Вредными считаются и макароны, в ста граммах которых около 350-370 калорий, однако порция на человека составляет 50 граммов. Рекомендую выбирать макароны из цельнозерновой муки и добавлять к ним нежирный соус и овощи", — проинформировала эндокринолог и врач-диетолог Альбина Комиссарова.

Она также порассуждала о мнимом вреде сливочного масла и назвала похожие продукты с более высоким содержанием калорий.

"Несмотря на высокую калорийность сливочного масла, рекомендованная порция для человека в сутки составляет десять граммов — а это 75 калорий. Кокосовое масло, которое едят столовыми ложками, ещё калорийнее — 850-870 калорий, а количество насыщенных жиров в нем больше. Так почему мы боимся именно сливочного масла, кто знает?" — задается вопросом эксперт.

Комиссарова напомнила, что в 100 граммах варёного белого риса содержится 130 калорий. Несмотря на малое содержание клетчатки, она предложила от него не отказываться.