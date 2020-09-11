МВД разыскивает вероятную отравительницу Навального Марию Певчих

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что следователям не удалось опросить одну из женщин, сопровождавшую Алексея Навального во время визитов в Новосибирск и Томск в августе. Ей оказалась Мария Певчих, улетевшая в Германию вместе с оппозиционером на медицинском транспортном самолёте 22 августа. В настоящее время её местонахождение устанавливается.

Ранее Pravda.ru опубликовала собственное расследование об инциденте с Навальным. Источник, близкий к ФБК и Навальному, сообщил, что в роковой день основателя "Фонда борьбы с коррупцией" сопровождала Мария Певчих.

Женщина уже длительное время проживает в Лондоне и входит в окружение исполнительного директора ФБК и бывшего том-менеджера "Альфа-групп" Владимира Ашуркова. Также сообщалось, что Певчих связана с британскими спецслужбами и передавала Навальному закрытую информацию о российских бизнесменах и политиках для его "расследований".

По словам нашего собеседника, Певчих изредка прилетала в Москву для встреч с Навальным, поэтому их совместная поезда в Сибирь не вызвала подозрений у приближённых. При этом в Томске они разделились, Певчих не полетела с Навальным в Москву: как вероятная отравительница, она могла знать, что плохо Алексею станет именно в самолёте. Узнав о госпитализации в Омске, девушка уехала на автомобиле в Новосибирск, и уже оттуда Мария вылетела в Омск. В итоге она обставила ситуацию так, будто и не была в Томске.

Из Омска же она вылетела медицинским самолётом в Германию, представившись переводчиком. Стоит отметить, что на борт не пустили даже супругу Навального. По словам источника, Алексея и Марию связывали не только деловые, но и интимные отношения — во время поездки они ночевали в одном номере. Что интересно, по первоначальной версии немецких специалистов, токсин попал на тело Навального через нижнее бельё, поэтому у певчих была возможность нанести яд на одежду. Только потом в деле появилась некая бутылка с водой, на которой обнаружились следы яда. Бутылку немецким экспертам предположительно передала именно Певчих.