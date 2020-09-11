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Они улетели и обещали вернуться: туристам понравился отдых в Крыму

Эксперты провели анализ более чем 230 сообществ и чатов туристов, побывавших в Крыму в нынешнем сезоне, и выяснили их отношение к отдыху на полуострове. Третья часть россиян прилетела на отдых на самолётах.

Они улетели и обещали вернуться: туристам понравился отдых в Крыму

"Почти половина (47%) отдохнувших в Крыму туристов заявила, что им понравился Крым. Еще 36% туристов отпуск в Крыму относительно понравился, 15% — не понравился и 2% ещё не поняли, как к этому относиться", — сообщил телеграмм-канал "Крымский".

Всего в Крыму отдохнуло более 3,7 млн туристов. Более 76% приехавших в Крым отдыхали на ЮБК. Самыми популярными у туристов стали посёлки Большой Ялты, Севастополь, Коктебель, Феодосия, Евпатория и Судак.

"Две трети отдохнувших (61%) в Крыму заявили, что приедут ещё, из них 54% сделают это точно, а 46% "когда-нибудь, после поездок на другие курорты". Туристам больше всего понравились достопримечательности Крыма, разнообразие отдыха, тёплое море и радушность крымчан", — отмечают авторы исследования.

Не понравились отдыхающим высокие цены на жильё, такси, товары и услуги. Пожаловались на дорожные заторы и толпы отдыхающих. Посетовали, что сервис "пока до Турции не дотягивает".

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