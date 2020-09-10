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Адвокат Михаила Ефремова заявил, что защищал актёра бесплатно

Адвокат Эльман Пашаев, который защищал актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил, что он работал бесплатно.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось о том, что стоимость услуг адвоката составляла 11 млн рублей.

"Я и мой партнёр Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров", — заявил Пашаев.

Также он отметил, что доволен результатом своей работы и уверен, что актёр продолжит с ним сотрудничать. Юрист намерен подать апелляцию.

Ранее Михаил Ефремов отказался от услуг Пашаева, заявив, что тот его "подставил".

Напомним, 8 сентября Ефремову был вынесен приговор. Артисту предстоит провести 8 лет в колонии общего режима.

Ранее "Правда.Ру" писала, что правоохранителей призвали проверить действия адвоката Ефремова.

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