"Аэрофлот" назвал необычную причину, по которой может задержаться рейс

Крупнейшая отечественная авиакомпания дала совет пассажирам, чего им не стоит делать, чтобы не задерживались рейсы.

"Аэрофлот" просит пассажиров следить за чистотой ручной клади и сдаваемого багажа. Небрежное отношение людей к личным вещам может привести к более длительному обслуживанию самолета перед вылетом", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Дополнительная уборка из-за пачкающих предметов может привести к задержке регулярного рейса авиакомпании.

"Просим не сдавать в багаж и не проносить в салон пачкающие предметы, так как дополнительная уборка может привести к задержке рейса. При необходимости рекомендуем использовать дополнительную упаковку для потенциально пачкающих предметов", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" отказалась от контракта с Российским футбольным союзом. Спонсорская помощь футбольному союзу должна была составить 30 млн рублей, но из-за ситуации с коронавирусом переговоры прекратились. По этой же причине не получили спонсорских денег столичные армейские клубы — футбольный и баскетбольный.