Крупнейшая отечественная авиакомпания дала совет пассажирам, чего им не стоит делать, чтобы не задерживались рейсы.
"Аэрофлот" просит пассажиров следить за чистотой ручной клади и сдаваемого багажа. Небрежное отношение людей к личным вещам может привести к более длительному обслуживанию самолета перед вылетом", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Дополнительная уборка из-за пачкающих предметов может привести к задержке регулярного рейса авиакомпании.
"Просим не сдавать в багаж и не проносить в салон пачкающие предметы, так как дополнительная уборка может привести к задержке рейса. При необходимости рекомендуем использовать дополнительную упаковку для потенциально пачкающих предметов", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" отказалась от контракта с Российским футбольным союзом. Спонсорская помощь футбольному союзу должна была составить 30 млн рублей, но из-за ситуации с коронавирусом переговоры прекратились. По этой же причине не получили спонсорских денег столичные армейские клубы — футбольный и баскетбольный.
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