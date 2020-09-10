Участились случаи нелегального пребывания иностранцев в России. В частности, они могут скрываться под чужими именами. Для борьбы с этим явлением будут использованы система распознавания лиц и искусственный интеллект.

"Если говорить об искусственном интеллекте, мы действительно его применяем. Я могу привести пример. Это система, которая есть в Москве, распознавания лиц. Она у нас есть и в МВД.

Та категория иностранных граждан, которая нарушает законодательство и не покидает территорию РФ, несмотря на то, что в отношении этих лиц принято решение о выдворении, но мы понимаем, что они территорию РФ не покинули, в данной ситуации эта информационная система распознавания лиц — это и есть искусственный интеллект", — рассказал Валентина Казакова, начальник ГУ по вопросам миграции.