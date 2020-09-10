Миллионы детей переступили первого сентября пороги школ. А вместе с этим пришли и первые трудности. К примеру, рассеянность у детей. Психолог рассказала, что на выработку новых привычек может уйти до нескольких недель. А также поделилась советами, как сделать своего ребёнка самостоятельным.
"Постарайтесь не критиковать ребенка. Даже если он снова забыл в школе сменку, сходите, и заберите мешок в очередной раз. Не надо ругаться, жестко порицать. Поймите, что первоклашке еще сложно жить в школьном ритме, да и ребенку постарше после каникул нужно вновь привыкнуть к расписанию. Крики и жесткая критика очень сбивают начинающего ученика и разрушают все те достижения, которые были им сделаны", — говорит психолог.
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