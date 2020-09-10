Психолог: приучая к самостоятельности, не ругайте ребёнка

Миллионы детей переступили первого сентября пороги школ. А вместе с этим пришли и первые трудности. К примеру, рассеянность у детей. Психолог рассказала, что на выработку новых привычек может уйти до нескольких недель. А также поделилась советами, как сделать своего ребёнка самостоятельным.