Минздрав требует повысить возраст продажи некрепкого алкоголя

В Министерстве здравоохранения России считают необходимым запретить продажу некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года.

"Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная связь между количеством потреблённого алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем ", — заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Он проинформировал, что его министерство разработало законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года, но документ не нашёл поддержки в ряде ведомств.