В Министерстве здравоохранения России считают необходимым запретить продажу некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
"Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная связь между количеством потреблённого алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем ", — заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Он проинформировал, что его министерство разработало законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года, но документ не нашёл поддержки в ряде ведомств.
"Согласно действующему законодательству, 16,5% — пороговое значение крепости вина. Потребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Минфин РФ и Минэкономразвития не поддержали законопроект Минздрава", — напомнил Салагай.
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