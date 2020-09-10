Руководитель управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова поделилась, что вскоре изменится порядок получения гражданства. Это коснётся граждан других государств, которые хотели бы получить российский паспорт. Систему упростят и откажутся от лишних проволочек.
"Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит. Такая многоступенчатость, сначала разрешение на временное проживание надо получить, потом — вид на жительство и потом подойти уже к возможности получения гражданства", — пояснила Казакова.
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