Валентина Казакова: старая система получения гражданства изменится

Руководитель управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова поделилась, что вскоре изменится порядок получения гражданства. Это коснётся граждан других государств, которые хотели бы получить российский паспорт. Систему упростят и откажутся от лишних проволочек.