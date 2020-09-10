Психолог Любовь Терневская рассказала, что за годы своей практики пришла к выводу, что мужчины чаще страдают от психологических проблем. Они часто не умеют просто выговариваться. В результате, мужчины закрываются в себе, остаются наедине со своими проблемами. А это, в свою очередь, может привести к суициду.

"Мужчины обращаются с мыслями о суициде в три раза чаще, чем женщины. Мужчины вообще состоят в группе риска суицида. Они расположены к действию больше, чем женщины. Что касается женщин, они обращаются чаще с целью обсудить проблемы. Они склонны об этом говорить в отличие от мужчин", — говорит психолог.

"Это, как правило, кризисные состояния. Люди думают о суициде как о выходе из какой-то очень сложной ситуации. Высок риск, если человек находится один", -добавила Любовь Терневская.