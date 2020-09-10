Пресс-секретарь главы государства признал, что передислокация любого из министерств — это плохая идея. Власть, по его словам, должна быть централизована.

"Дело в том, что отдельно взятое министерство, конечно, не может существовать в другом городе в отрыве от всего правительственного комплекса. Потому что любое министерство, скажем так, не суверенно в своей работе, по большинству аспектов работа так или иначе пересекается с другими ведомствами и если одно из министерств вот из этой системы вычленить и перенести в Питер, это министерство просто начнет работать крайне неэффективно, поэтому в данном случае правительственный комплекс, конечно, в любой стране он расположен концентрированно, в столице", — сказал Песков.