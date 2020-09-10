Число чиновников, которых уволили по утрате доверия, выросло втрое

В три раза за три года возросло число российских чиновников, уволенных из-за утраты доверия.

"Количество государственных и муниципальных служащих, уволенных по инициативе надзорных органов в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, за последние несколько лет возросло в три раза. Если в 2016 году это стало основанием для увольнения 383 чиновников, то в прошлом году — уже 1150", — рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Уволить могут за сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, за неурегулирование конфликта интересов.

"Основанием для увольнения по утрате доверия могут послужить грубые коррупционные правонарушения, такие как умышленное сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, несоблюдение антикоррупционных запретов", — пояснил Краснов.

Штрафуют обычно бывших служащих за трудоустройство без уведомления в коммерческие организации после увольнения со службы. Таких штрафов наложили на общую сумму 350 млн рублей, половину из которых удалось взыскать.