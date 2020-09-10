Большинство россиян не работают по профессии, которую получили в высших и среднеспециальных учебных заведениях.
"Большинство опрошенных (64%) указали, что не работают по профессии, которую получали в училищах или вузах. При этом 40% респондентов отметили, что вообще никогда не работали по специальности из диплома, а 24% работали, но в прошлом. Только 36% участников продолжают дело, изученное в институте", — говорится в совместном исследовании сервиса "Работа.ру" и портала "Рамблер".
40 процентов респондентов вообще никогда не работали по специальности, которая указана в дипломе. Они учились новой профессии преимущественно самостоятельно.
"Большинство респондентов (76%) отметили, что им удалось обучиться новой профессии самостоятельно, 3% начинали обучение, но забрасывали. Столько же опрошенных указали, что изучают новую специальность прямо сейчас. А 18% россиян указали, что самостоятельно не учились никаким профессиям", — отмечается в исследовании.
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