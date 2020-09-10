Лишь треть россиян работает по своей вузовской специальности

Большинство россиян не работают по профессии, которую получили в высших и среднеспециальных учебных заведениях.

"Большинство опрошенных (64%) указали, что не работают по профессии, которую получали в училищах или вузах. При этом 40% респондентов отметили, что вообще никогда не работали по специальности из диплома, а 24% работали, но в прошлом. Только 36% участников продолжают дело, изученное в институте", — говорится в совместном исследовании сервиса "Работа.ру" и портала "Рамблер".

40 процентов респондентов вообще никогда не работали по специальности, которая указана в дипломе. Они учились новой профессии преимущественно самостоятельно.