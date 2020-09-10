Опрос выяснил, почему и как часто россияне меняют профессии

Портал "Рамблер" выяснил при опросе, как часто жители России меняют работу и почему.

"Ровно половина опрошенных жителей России отметили, что им приходилось менять профессию уже несколько раз. Четверть респондентов заявила, что они меняли профессию лишь однажды, столько же участников исследования всю жизнь работали по одной специальности", — отмечается в результатах исследования.

У россиян также спросили, по какой причине им приходилось менять профессию, не смотря на имеющееся образование.

"28% респондентов указали, что им пришлось сменить профессию из-за низких доходов на работе по прежней специальности. Каждый пятый опрошенный отметил, что не мог найти подходящее место для работы в предыдущей профессии. 13% участников исследования признались, что устали от предыдущего рода деятельность. По 10% респондентов сменили профессию из-за получения нового образования или переезда в другой город. 4% опрошенным удалось сделать хобби основной профессией", — говорится в исследовании.

Отмечается, что обучиться новой профессии самостоятельно удалось 76% участникам опроса.