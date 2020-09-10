Юрий Грымов: на Пашаева могла повлиять личная трагедия

Худрук "Модерна" Юрий Грымов предположил, что Эльман Пашаев был необъективен, работая над делом Ефремова. По мнению Грымова, автокатастрофа, унёсшая жизни членов семьи правозащитника, сильно повлияла на самого Пашаева и на ход дела. Кроме того, деятель культуры заявил, что Пашаев намеренно сделал из судебного заседания театральное представление, фарс.