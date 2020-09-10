Худрук "Модерна" Юрий Грымов предположил, что Эльман Пашаев был необъективен, работая над делом Ефремова. По мнению Грымова, автокатастрофа, унёсшая жизни членов семьи правозащитника, сильно повлияла на самого Пашаева и на ход дела. Кроме того, деятель культуры заявил, что Пашаев намеренно сделал из судебного заседания театральное представление, фарс.
"Со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель "КамАЗа", оборвавшего жизнь его близких", — отметил режиссёр.
Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.