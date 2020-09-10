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Юрий Грымов: на Пашаева могла повлиять личная трагедия

Общество

Худрук "Модерна" Юрий Грымов предположил, что Эльман Пашаев был необъективен, работая над делом Ефремова. По мнению Грымова, автокатастрофа, унёсшая жизни членов семьи правозащитника, сильно повлияла на самого Пашаева и на ход дела. Кроме того, деятель культуры заявил, что Пашаев намеренно сделал из судебного заседания театральное представление, фарс.

"Со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель "КамАЗа", оборвавшего жизнь его близких", — отметил режиссёр.

 

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