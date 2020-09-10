Разработчик грузового беспилотника Дмитрий Арсентьев рассказал, что ранее дрон использовался только для доставки грузов. И мог переносить груз весом до двух центнеров. Но недавно он был протестирован в новом качестве. И было вынесено решение, что дрон может работать спасателем.
"Наша разработка на днях доказала, что способна опуститься на высоту деревьев, зависнуть и стабильно удерживать полезную нагрузку до 200 килограммов. Фактически в недалеком будущем это даст возможность спасти человека из леса в условиях пожара, или если он, скажем, потеряется. Пока это первый российский дрон, способный на такие операции. Сейчас мы начали вести общение с представителями МЧС на предмет возможного сотрудничества в области пожаротушения", — сказал Дмитрий Арсентьев.
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