Дмитрий Арсентьев: дрон сможет эвакуировать людей

Разработчик грузового беспилотника Дмитрий Арсентьев рассказал, что ранее дрон использовался только для доставки грузов. И мог переносить груз весом до двух центнеров. Но недавно он был протестирован в новом качестве. И было вынесено решение, что дрон может работать спасателем.