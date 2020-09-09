Жёнам и детям призывников будут выплачивать пособия от государства

Российским регионам из федерального бюджета выделят средства на обеспечение выплат для жён и детей призывников. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу 8 сентября.

Размер пособия не зависит от дохода, это фиксированная сумма. Беременным жёнам призывников будут выплачивать по 28 511 рублей.

Чтобы получить выплату, супруге призывника нужно обратиться в ближайший Многофункциональный центр или любой орган соцзащиты.

Кроме того, в МФЦ можно оформить ежемесячное пособие на ребёнка. Оно составляет 12 219 рулей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что молодых людей, которых призвали в армию в Казахстане, перед отправкой к месту службы проверят на коронавирус. В стране возобновили призывную кампанию.