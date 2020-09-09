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Треть россиян считает, что отношения с Белоруссией ухудшаются

Общество

Каждый третий россиянин отмечает ухудшение отношений между Россией и Белоруссией, выяснил ВЦИОМ.

Треть россиян считает, что отношения с Белоруссией ухудшаются

"Тенденцию к ухудшению отношений между странами наблюдают 32% россиян (+10 % с января 2019 года). Доля респондентов (20%), которые оценивают отношения между РФ и Белоруссией как "нормальные, спокойные", сократилась на 10% по сравнению с январём 2019 года. Еще 23% характеризуют их как "дружественные", 20% — как "добрососедские". При этом 16% россиян считают отношения между государствами "прохладными", порядка 11% называют их "напряженными", — говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

Социологи выяснили, что половина опрошенных россиян впервые услышала о создании Союзного государства России и Белоруссии (43% участников опроса).

"Также 43% опрошенных считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, следует просто поддерживать добрососедские отношения с Белоруссией. Каждый пятый ответил, что необходимо объединение двух государств на равноправной основе (22%) или вхождение Белоруссии в состав России (17%)", — уточняется в данных опроса.

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