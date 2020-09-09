Численность молодёжи в России увеличится сразу на 12,7 млн человек

Регионы России одобрили законопроект, повышающий возраст молодёжи с 30 до 35 лет.

"Практически все российские регионы поддержали проект базового закона о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет. Поскольку законопроект регулирует вопросы совместного ведения федеральной и региональной власти, Госдума направила документ во все регионы для изучения и выработки предложений и замечаний. Практически все регионы откликнулись на эту возможность дать свой отзыв, эти все отзывы носят положительный характер", — рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

Сенатор уточнил, что власти регионов направили свои предложения и замечания по улучшению норм законопроекта.

"Законопроект также призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия "молодежь (молодые граждане)", "молодая семья", "молодежные общественные объединения" с определением единых возрастных критериев — 35 лет", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечается, что численность молодёжи в России после принятия закона увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 миллиона.