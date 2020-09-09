Фёдоров: Доплата на детей к пособию по безработице незначительна

Россияне рады получить от государства любую материальную помощь. Однако доплата на детей в три тысячи рублей для безработных — малозначительна.

Такое мнение высказал президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров.

"Конечно, хорошо, что государство выделяет эту сумму. Но этого, конечно, недостаточно. Учитывая инфляцию, учитывая дороговизну жизни и прочее, то это очень мало. 10 тысяч в этом отношении — более адекватная сумма. У нас должны быть не просто меры, у нас должна быть целая отдельная программа принята, где должны быть продуманы более серьёзные меры социальной поддержки, выплаты этой категории граждан. Потому что с детьми очень трудно сейчас жить, минимум 10, а то и 15 тысяч, чтобы государство выделило. Вот это была бы тогда ощутимая поддержка", — считает эксперт.

Напомним, правительство выделило несколько миллиардов рублей на выплаты некоторым категориям граждан. Среди них безработные россияне, воспитывающие несовершеннолетних детей. Для получения пособия необходимо состоять на учёте по безработице.