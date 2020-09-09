Общественная палата назвала число наркозависимых россиян

Около 7,5 млн россиян употребляют наркотики, больше двух млн из них — на регулярной основе, сообщили в ОП.

"Потребление наркотиков у нас в стране носит угрожающий характер. У нас на сегодняшний день употребляют наркотики, только по официальной статистике, 7,5 миллиона населения. И из них, будем говорить, больше двух миллионов — те, кто употребляет их регулярно", — рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий.

Член общественной платы обратил внимание, что число осуждённых за наркопреступления увеличилось почти втрое. И это преимущественно потребители, а не распространители наркотиков.