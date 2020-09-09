Около 7,5 млн россиян употребляют наркотики, больше двух млн из них — на регулярной основе, сообщили в ОП.
"Потребление наркотиков у нас в стране носит угрожающий характер. У нас на сегодняшний день употребляют наркотики, только по официальной статистике, 7,5 миллиона населения. И из них, будем говорить, больше двух миллионов — те, кто употребляет их регулярно", — рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий.
Член общественной платы обратил внимание, что число осуждённых за наркопреступления увеличилось почти втрое. И это преимущественно потребители, а не распространители наркотиков.
"Количество осуждённых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению с 2000 годом, увеличилось почти втрое и составляет свыше 120 тысяч человек, причем среди них преобладают наркопотребители, а не наркоторговцы", — заявил Винницкий, предложив обсудить возможность медицинской реабилитации наркозависимых, пока они не оказались в исправительных колониях.
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