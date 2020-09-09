Россияне готовы работать без выходных за 64 млн рублей в месяц

Россияне готовы работать без выходных от 35 млн до 64 млн рублей в месяц, выяснилось при опросе соотечественников.

"Россияне считают по-настоящему бесценным своё свободное время и право на отдых. Если убрать из выборки числа, насчитывающие более 11 знаков, то опрошенным будет достаточно до 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных", — говорится в результатах исследования рекрутингового сервиса "Работа.ру".

Россиянки оценили своё свободное время на выходных почти в 2,5 раза дороже, чем мужчины.