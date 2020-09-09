Россияне готовы работать без выходных от 35 млн до 64 млн рублей в месяц, выяснилось при опросе соотечественников.
"Россияне считают по-настоящему бесценным своё свободное время и право на отдых. Если убрать из выборки числа, насчитывающие более 11 знаков, то опрошенным будет достаточно до 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных", — говорится в результатах исследования рекрутингового сервиса "Работа.ру".
Россиянки оценили своё свободное время на выходных почти в 2,5 раза дороже, чем мужчины.
"Несмотря на то что зачастую женщины хотели бы зарабатывать меньше мужчин, для отказа от выходных и отпусков им потребуется почти в 2,5 раза больше денег — 89 млн рублей в месяц против желаемых мужчинами 35 млн рублей. Если же не ограничивать фантазии россиян, то посвятить всё своё время работе они готовы за один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей", — отмечается в сообщении.
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