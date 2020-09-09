В Министерстве просвещения пересмотрели обязательность экзамена по английскому на ЕГЭ. Теперь этот экзамен будут сдавать по желанию.
Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Напомним, что депутат партии ЛДПР заявил о необходимости обязательного медосмотра для школьников, во избежание проблем и несчастных случаев. Учителям предложено, в свою очередь, проходить курсы по оказанию первой медицинской помощи.
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?