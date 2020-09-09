В России упростили импорт зарубежных лекарств

Премьер Мишустин подписал правительственный документ, который упростит вывод импортных медикаментов на рынок РФ.

"Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

В публикации отмечается, что зарубежные производители лекарств более оперативно смогут устранять замечания российских контролёров, благодаря чему новее медикаменты будут быстрее попадать в Россию