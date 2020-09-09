Премьер Мишустин подписал правительственный документ, который упростит вывод импортных медикаментов на рынок РФ.
"Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
В публикации отмечается, что зарубежные производители лекарств более оперативно смогут устранять замечания российских контролёров, благодаря чему новее медикаменты будут быстрее попадать в Россию
"Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить, что устранили недочёты, только во время следующей проверки Госинститута лекарственных средств и надлежащих практик РФ. Теперь же, в случае обнаружения несоответствий, зарубежные фирмы смогут сразу представить план корректирующих действий. Изменения помогут привести российское законодательство в соответствие с правилами проведения фармацевтических инспекций, утверждёнными Советом ЕЭК", — поясняется в сообщении кабмина РФ.
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