Александр Лукашенко: опубликован не весь разговор

Новые подробности о беседе Варшавы и Берлина обнародовал Александр Лукашенко. Президент Белоруссии рассказал, что опубликован был далеко не весь разговор. И что часть его всё ещё скрыта от общественности. А также, что неопубликованная часть - это просто сенсация мирового значения.

Напомним, что ранее президент РБ заявил о перехвате диалога Польши и Германии по делу Алексея Навального.