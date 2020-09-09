Новые подробности о беседе Варшавы и Берлина обнародовал Александр Лукашенко. Президент Белоруссии рассказал, что опубликован был далеко не весь разговор. И что часть его всё ещё скрыта от общественности. А также, что неопубликованная часть - это просто сенсация мирового значения.
Напомним, что ранее президент РБ заявил о перехвате диалога Польши и Германии по делу Алексея Навального.
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?