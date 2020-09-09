Дмитрий Свищев: школьникам нужен медосмотр, а учителям – курсы

Новый случай внезапной смерти ученика на физкультуре заставил правительство снова задуматься об обязательном профильном медосмотре. С таким предложением выступил член партии ЛДПР Дмитрий Свищев. Он подчеркнул, что даже родители не всегда в курсе состояния здоровья ребёнка. И это может стать причиной новой трагедии. А, кроме того, политик считает, что учителям необходимо пройти курсы оказания первой помощи.