Новый случай внезапной смерти ученика на физкультуре заставил правительство снова задуматься об обязательном профильном медосмотре. С таким предложением выступил член партии ЛДПР Дмитрий Свищев. Он подчеркнул, что даже родители не всегда в курсе состояния здоровья ребёнка. И это может стать причиной новой трагедии. А, кроме того, политик считает, что учителям необходимо пройти курсы оказания первой помощи.
"Это не первый случай гибели школьника на уроке физкультуры. В настоящее время установлено добровольное прохождение диспансеризации ребенком в школе. Но, как мы видим, норма "по желанию" может привести к несвоевременному выявлению серьезного заболевания у ребенка. Считаю, что профилактический медосмотр школьников необходимо делать обязательным каждый год перед началом учебного года или в начале учебного года", — заявил депутат.
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