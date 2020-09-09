Чак Норрис написал поздравление жителям Якутска

Всемирно известный американский актёр Чак Норрис написал письмо якутянам. В день рождения города Якутска "техасский рейнджер" пожелал жителям беречь себя, счастья и процветания. Кроме этого, актёр призвал оберегать свой город и свою природу. А также добавил, что Якутск, по его мнению, самый крутой город.