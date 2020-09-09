Всемирно известный американский актёр Чак Норрис написал письмо якутянам. В день рождения города Якутска "техасский рейнджер" пожелал жителям беречь себя, счастья и процветания. Кроме этого, актёр призвал оберегать свой город и свою природу. А также добавил, что Якутск, по его мнению, самый крутой город.
"Дорогие жители Якутска, поздравляю вас с днем рождения самого холодного и самого крутого города в мире. Прошу вас не оставлять мусор в лесах за городом. Я знаю, что вы прекрасные и умные люди и будете беречь природу", — написал актёр.
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