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Тюменский школьник умер во время урока физкультуры

Общество

Ученик 11-го класса одной из гимназий Тюмени скончался во время урока физкультуры, сообщил Департамент здравоохранения областного центра.

Тюменский школьник умер во время урока физкультуры

"Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось. У 11-классника была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было. Предположительно, причиной смерти подростка стала сердечно-сосудистая недостаточность", — говорится в сообщении городского департамента образования.

За жизнь юноши боролись в течение часа две бригады скорой помощи.

"Медики прибыли в школу через шесть минут после вызова и сразу начали проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию. Спустя несколько минут к ним присоединилась вторая бригада, которая была направлена дополнительно по решению старшего врача смены. Медики около часа боролись за жизнь подростка, но, к сожалению, несмотря на предпринятые усилия, спасти его не удалось", — сообщило региональное медицинское ведомство.

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