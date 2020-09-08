Тюменский школьник умер во время урока физкультуры

Ученик 11-го класса одной из гимназий Тюмени скончался во время урока физкультуры, сообщил Департамент здравоохранения областного центра.

"Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось. У 11-классника была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было. Предположительно, причиной смерти подростка стала сердечно-сосудистая недостаточность", — говорится в сообщении городского департамента образования.

За жизнь юноши боролись в течение часа две бригады скорой помощи.