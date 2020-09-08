187 уральцев разыскивают после поездки за границу

По данным Роспотребнадзора, с 1 августа 302 жителя Свердловской области нарушили порядок тестирования. На 115 из них составили протоколы, ещё 187 разыскиваются.

"Асбестовский городской суд оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования. Жительница поселка Рефтинского Свердловской области, вернувшаяся из Турции, должна заплатить штраф размером в 15 тысяч рублей", — говорится в сообщении территориального управления Роспотребнадзора.

Ведомство напомнило прибывающим из-за границы россиянам о необходимости предоставления информации о результатах обследования на коронавирус.

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам России необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале госуслуг", — напомнило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что первым из россиян получил 15 тысяч рублей штрафа за несвоевременное размещение результатов теста житель Ленинградской области.