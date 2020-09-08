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187 уральцев разыскивают после поездки за границу

Общество

По данным Роспотребнадзора, с 1 августа 302 жителя Свердловской области нарушили порядок тестирования. На 115 из них составили протоколы, ещё 187 разыскиваются.

187 уральцев разыскивают после поездки за границу

"Асбестовский городской суд оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования. Жительница поселка Рефтинского Свердловской области, вернувшаяся из Турции, должна заплатить штраф размером в 15 тысяч рублей", — говорится в сообщении территориального управления Роспотребнадзора.

Ведомство напомнило прибывающим из-за границы россиянам о необходимости предоставления информации о результатах обследования на коронавирус.

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам России необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале госуслуг", — напомнило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

 Ранее сообщалось, что первым из россиян получил 15 тысяч рублей штрафа за несвоевременное размещение результатов теста житель Ленинградской области.

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