Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории соседней Монголии в Россию отсутствует, считают в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось, что в 2020 году в Монголии зарегистрировали третий случай смерти от бубонной чумы.
"Ситуация в трансграничных с Монголией Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном природных очагах полностью контролируется противочумными учреждениями Роспотребнадзора. Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Россию отсутствует", — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Российские профильные ведомства взаимодействуют с монгольскими коллегами по вопросам противодействия распространению чумы, отметили в ведомстве.
"В России все мероприятия в рамках планового ежегодного мониторинга в природных очагах чумы, в том числе на границе с Монголией, проводятся в полном объеме. Это мониторинг, вакцинация, дезинсекция. На территории Республики Алтай вакцинировали против чумы 18 091 человек, в Республике Тыва — 9148 человек. Медучреждения готовы к оказанию помощи больным чумой", — говорится в сообщении.
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