Роспотребнадзор оценил вероятность прихода бубонной чумы из Монголии

Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории соседней Монголии в Россию отсутствует, считают в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось, что в 2020 году в Монголии зарегистрировали третий случай смерти от бубонной чумы.

"Ситуация в трансграничных с Монголией Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном природных очагах полностью контролируется противочумными учреждениями Роспотребнадзора. Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Россию отсутствует", — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Российские профильные ведомства взаимодействуют с монгольскими коллегами по вопросам противодействия распространению чумы, отметили в ведомстве.