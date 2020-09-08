В Петербурге профсоюзы хотят провести майскую демонстрацию в сентябре

Представители профорганизации в Петербурге и Ленинградской области Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА) подали заявку на проведение митинга и шествия по Невскому проспекту в сентябре взамен отменённых мероприятий в мае из-за эпидемии коронавируса.

Профсоюзные активисты хотят сделать ключевой темой демонстрации — уважения к человеку труда. Они предложили закрепить этот пункт в виде двух поправок к Трудовому кодексу.