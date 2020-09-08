Представители профорганизации в Петербурге и Ленинградской области Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА) подали заявку на проведение митинга и шествия по Невскому проспекту в сентябре взамен отменённых мероприятий в мае из-за эпидемии коронавируса.
Профсоюзные активисты хотят сделать ключевой темой демонстрации — уважения к человеку труда. Они предложили закрепить этот пункт в виде двух поправок к Трудовому кодексу.
"Во-первых, необходимо обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты не ниже уровня инфляции, во-вторых, обязать их включить премиальную часть заработной платы в оклады работников.
По поводу премиальных мы увидели, что показала пандемия. Работников лишали премии по любому поводу, а так как она на большинстве предприятий составляет 50-100% от оклада, то работник лишался солидной части своего заработка, и его средства к существованию начинали резко уменьшаться", — заявил председатель профсоюзной организации в Петербурге и Ленинградской МПРА Игорь Темченко.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.