Глава Ростуризма считает, что господдержка туроператоров, которые запускают чартерные рейсы по России, должна стать системной и долгосрочной.
"Благодаря чартерам стало возможно недорого слетать на Байкал, в Калининград, в Бурятию, в Хакасию и другие направления, которые впервые стали доступны", — отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Она уточнила, что туроператорам будут компенсировать стоимость пассажирских кресел в чартерных авиарейсах по стране.
"В окончательном виде эта мера еще не заработала, но туроператоры, понимая, что она будет, доверились нам и запустили чартерные авиаперевозки по новым направлениям. Правила субсидирования чартерных авиаперевозок находятся на финальной стадии согласования. В этом году мы обязательно запустим эту меру. Она должна стать обязательно системной и долгосрочной", — пояснила Догузова, выступая на международной туристической выставке "Отдых-2020".
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