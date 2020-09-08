Ростуризм начнёт субсидировать чартерные авиарейсы по России

Глава Ростуризма считает, что господдержка туроператоров, которые запускают чартерные рейсы по России, должна стать системной и долгосрочной.

"Благодаря чартерам стало возможно недорого слетать на Байкал, в Калининград, в Бурятию, в Хакасию и другие направления, которые впервые стали доступны", — отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Она уточнила, что туроператорам будут компенсировать стоимость пассажирских кресел в чартерных авиарейсах по стране.