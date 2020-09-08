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В Google оправдались за блокировку документального фильма "Беслан"

Общество

Компаниия Google прокомментриовала ситуацию с ограничением распространения документального фильма о Беслане. Сегодня утром Роскомнадзор выслал компании письмо с требованием разъяснений по поводу блокировки фильма.

В Google оправдались за блокировку документального фильма

"Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в России законодательство по распространению информации, запрещающего цензуру. На YouTube документальной фильм "Беслан" Александра Рогаткина отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый, при этом он транслировался в эфире телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации", — пояснили свою позицию в Роскомнадзоре.

В Google ответили, что на YouTube запрещён контент с изображением насилия и жестокости.

"Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube — наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом. В случае, когда контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, видео могут оставить, но с наложением на него возрастных ограничений ", — заявили в пресс-службе Google.

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