В Google оправдались за блокировку документального фильма "Беслан"

Компаниия Google прокомментриовала ситуацию с ограничением распространения документального фильма о Беслане. Сегодня утром Роскомнадзор выслал компании письмо с требованием разъяснений по поводу блокировки фильма.

"Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в России законодательство по распространению информации, запрещающего цензуру. На YouTube документальной фильм "Беслан" Александра Рогаткина отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый, при этом он транслировался в эфире телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации", — пояснили свою позицию в Роскомнадзоре.

В Google ответили, что на YouTube запрещён контент с изображением насилия и жестокости.