Компаниия Google прокомментриовала ситуацию с ограничением распространения документального фильма о Беслане. Сегодня утром Роскомнадзор выслал компании письмо с требованием разъяснений по поводу блокировки фильма.
"Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в России законодательство по распространению информации, запрещающего цензуру. На YouTube документальной фильм "Беслан" Александра Рогаткина отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый, при этом он транслировался в эфире телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации", — пояснили свою позицию в Роскомнадзоре.
В Google ответили, что на YouTube запрещён контент с изображением насилия и жестокости.
"Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube — наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом. В случае, когда контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, видео могут оставить, но с наложением на него возрастных ограничений ", — заявили в пресс-службе Google.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.