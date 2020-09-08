В дочерней компании "Сибантрацита" идут обыски

В офисе компании ООО "Разрез Восточный", который находится в поселке Линево Новосибирской области, проходят обыски. Как стало известно, старшие оперуполномоченные по особо важным делам Центральной энергетической таможни Москвы Константин Бородин и Дмитрий Щвецов посетили офис компании в 10.35 по местному времени. В их распоряжении было соответствующее постановление.

Следственные мероприятия проходят в рамках дела по контрабанде угля на Украину, которая имела место в 2017 году.

ООО "Разрез Восточный" принадлежит холдингу "Сибантрацит". С мая этого года холдингом руководит вдова владельца компании Дмитрия Босова, который трагически погиб в мае. В 2017 году Катерина возглавляла компанию "Сибантрацит Логистик", которая и занималась нелегальными перевозками угля.

Как стало известно, уголь поставлялся через Белоруссию, через структуры бизнесмена из Минска Николая Воробья. Близкая к Николаю Воробью компания NT Marine получила квоты на поставку более 600 тыс. тонн ценного вида топлива из России. Ранее продажей угля занимались сами производители с разрешения Минэкономразвития.

NT Marine, которая поставляет нефть и уголь на Украину, входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья. Что подтвердил также и депутат Верховной рады Михаил Волынец. При этом контракт на поставку угля заключен не с NT Marine, а с другой компанией белорусского олигарха — "Интерсервисом". Последняя является в Белоруссии крупнейшим частным нефтетрейдером. При этом не оспаривается тот факт, что поставками угля из России на Украину занимаются компании Воробья.

Не так давно стало известно, что российским поставщиком могла быть принадлежащая "Сибантрациту" компания "Разрез Восточный", которая оказалась ранее в центре резонансных скандалов в сфере экологии.

Катерина Босов в начале 2017 года как раз должна была руководить всеми поставками угля. Сначала она занялась железнодорожными перевозками, затем ей пришлось отказаться от услуг транспортных компаний со стороны и консолидировать все операции по логистике внутри группы на ООО "Сибантрацит Логистик".

Силовики, проводящие обыск, рассчитывают получить подробную информацию о деталях контрабанды.