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Росздравнадзор нашёл больницы, скрывающие смертность от коронавируса

Общество

В Росздравнадзоре заявили о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 в некоторых российских больницах.

Росздравнадзор нашёл больницы, скрывающие смертность от коронавируса

"Из-за разночтений при регистрации смертей пациентов в "ковидных" стационарах обнаружились неточности в конечных цифрах. Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от коронавируса. Разные учреждения по-разному кодировали причины смерти пациентов в стационарах для лечения зараженных коронавирусом. В частности, у некоторых умерших в качестве причины смерти указывались сердечно-сосудистые заболевания либо болезни органов дыхания", — рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, призвав проанализировать, каким образом шифровалась смертность от коронавируса в стационарах для больных COVID-19.

Самойлова отметила, что необходимо сделать из этого выводы на будущее. В России зарегистрировано свыше миллиона случаев инфицирования COVID-19. Болезнь унесла жизни 17 тысяч 871 человека.

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