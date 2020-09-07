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Российские туристы рассказали, чем им нравятся пакетные туры

Общество

Сервис "Ту-ту.ру" опросил 1800 своих пользователей, задав вопрос: "Чем вам нравятся пакетные туры?".

Российские туристы рассказали, чем им нравятся пакетные туры

"Самая популярная причина любви к пакетным турам (32%) — удобство: людям нравится, что не надо думать над маршрутом. На втором месте — цена: 29% участников опроса считают, что путешествовать с помощью пакетного тура получается выгоднее. По 11% респондентов считают удобным наличие транспорта, а также опции "всё включено". Столько же участников опроса отметили, что в пакетном туре путешествие происходит с соотечественниками", — говорится в результатах исследования.

Среди тех, кто не путешествует за границу, больше всего тех, кто считает зарубежные поездки дорогими.

"Среди тех, кому не нравится путешествовать за границу, 45% говорят, что такие поездки обходятся дорого. Второй по распространённости барьер (20%) — отсутствие загранпаспорта или сложности с оформлением виз. Ещё 10% признались, что не знают иностранных языков, поэтому испытывают языковой барьер. 9% отметили, что они боятся заболеть в чужой стране, стольких же участников опроса пугает перелёт. 3% боятся потеряться в незнакомой стране", — отмечается в исследовании.

 

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