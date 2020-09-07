Российские туристы рассказали, чем им нравятся пакетные туры

Сервис "Ту-ту.ру" опросил 1800 своих пользователей, задав вопрос: "Чем вам нравятся пакетные туры?".

"Самая популярная причина любви к пакетным турам (32%) — удобство: людям нравится, что не надо думать над маршрутом. На втором месте — цена: 29% участников опроса считают, что путешествовать с помощью пакетного тура получается выгоднее. По 11% респондентов считают удобным наличие транспорта, а также опции "всё включено". Столько же участников опроса отметили, что в пакетном туре путешествие происходит с соотечественниками", — говорится в результатах исследования.

Среди тех, кто не путешествует за границу, больше всего тех, кто считает зарубежные поездки дорогими.