Стало известно, как "Новичок" действует на организм

Оппозиционер Алексей Навальный не смог бы выйти из комы, если бы он был отравлен "Новичком".

Такое мнение РИА "Новости" высказал бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин.