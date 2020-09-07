Оппозиционер Алексей Навальный не смог бы выйти из комы, если бы он был отравлен "Новичком".
Такое мнение РИА "Новости" высказал бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин.
"Если бы это было отравление "Новичком", мы бы его живым уже не увидели никогда — ни через неделю, ни через месяц. А вот из семейства "Новичок" возможно. Это же бинарный химический боеприпас. Там несколько веществ, каждое из которых не особо токсично, только когда они смешиваются, получается адская смесь, которая токсичнее в тысячи раз, чем каждый ее компонент в отдельности", — пояснил эксперт.
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