Ресторан быстрого питания начал тестировать в Москве систему бесконтактного измерения температуры посетителей.

"На входе в McDonald's на "Менделеевской" в тестовом режиме установлено решение от VisionLabs Thermo, которое применяется для замера температуры всех входящих на предприятие людей. Информация о температуре выводится на компьютер, связанный с камерой. Благодаря этому решению сотрудник на входе может быстро и бесконтактно определить, если в помещение заходит человек с повышенной температурой. Персональные данные в рамках данной технологии не собираются и не хранятся", — рассказали в пресс-службе McDonald's.