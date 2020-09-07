Ресторан быстрого питания начал тестировать в Москве систему бесконтактного измерения температуры посетителей.
"На входе в McDonald's на "Менделеевской" в тестовом режиме установлено решение от VisionLabs Thermo, которое применяется для замера температуры всех входящих на предприятие людей. Информация о температуре выводится на компьютер, связанный с камерой. Благодаря этому решению сотрудник на входе может быстро и бесконтактно определить, если в помещение заходит человек с повышенной температурой. Персональные данные в рамках данной технологии не собираются и не хранятся", — рассказали в пресс-службе McDonald's.
По данным разработчика, комплекс может установить круг лиц контактировавших с человеком, у которого повышенная температура тела.
"Комплекс VisionLabs Thermo, может измерять температуру одновременно у 40 человек, отслеживать текущее положение человека, чья температура повышена, и установить круг контактировавших с ним лиц. Его можно интегрировать с системой видеонаблюдения, а также системами доступа, которые позволяют заблокировать вход для человека с повышенной температурой", — отмечается в сообщении.
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