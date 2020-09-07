Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Грузии изменили правила въезда в страну
Близкие Маргариты Тереховой рассказали о плохом состоянии актрисы
Мишустин сократил число заместителей министра энергетики РФ до семи
"МЮ" проявляет интерес к украинскому защитнику Миколенко
Скончался актёр Сергей Колтаков
Эксперт оценил сроки восстановления мировой экономики
Поклонники раскритиковали фото Глюкозы в халате и маске
Стиральная машина убила девушку током в Москве
В Индии разработали робота для сбора кокосов

Рошаль не поверил, что ему действительно ответила Навальная

Общество

Президент союза "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль не поверил, что ему ответила именно Юлия Навальная.

"Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя", — пояснил медик.

Последние материалы
Поклонники раскритиковали фото Глюкозы в халате и маске
Стиральная машина убила девушку током в Москве
В Индии разработали робота для сбора кокосов
Большинство россиян считают, что их дети не будут курить
В Свердловской области продлены ограничения из-за COVID
"За что вас могут посадить в тюрьму": избиркомам пообещали контроль
Рошаль ответил жене Навального
"Одноклассники" запустили проект об отношениях с детьми #МеняВолнует
Житель Воронежа выздоровел после 90 дней в реанимации с коронавирусом
Посла России вызвали в МИД Сербии из-за Захаровой
Популярное
Российский шоу-бизнес
СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу

Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.

СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу
Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси
Бывший СССР
Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси
Общество
"Муж - не ваша собственность": жена Навального жёстко ответила Рошалю
Российский шоу-бизнес
Константин Ивлев позвал Валерию Куденкову замуж
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Пашаев рассказал, какой срок дадут Ефремову
Пашаев рассказал, какой срок дадут Ефремову
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
На грани: Меркель готова остановить "Северный поток-2"?
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
На Украине боятся ядерного ответа России на атаку B-52H
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников