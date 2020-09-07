Президент союза "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль не поверил, что ему ответила именно Юлия Навальная.

"Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя", — пояснил медик.